Poco probable se concrete Zapotillo este sexenio.- Sánchez Castellanos

León.- Se ve poco probable que El Zapotillo se concrete en este sexenio del Gobierno Federal, señaló José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

Si no se hizo El Zapotillo con el presidente Fox que es oriundo de León y no tuvo el valor ni la inteligencia para sacarlo adelante, menos lo va a hacer este Gobierno", apuntó.

Esto luego de que se diera a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara que se están explorando otras opciones para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, León y los Altos de Jalisco.

Pérdida de tiempo

La Semarnat ha sido una detractora del proyecto desde que cambió su titular, al señor Toledo, nosotros tenemos la información de que estos foros que están haciendo, son sin convocar incluso a las partes más importantes, que es el propio Sapal y la Comisión Estatal del Agua, así que no sabemos bien cuál es la intención de éstos", indicó.

El empresario lamentó que se siga perdiendo el tiempo como desde hace ya más de tres sexenios y no avance este proyecto.

"Ahorita es para darle gusto a un señor o a un grupo de personas que se acaban de incorporar al gobierno y piensan que no se hicieron bien las cosas antes, que no se exploraron más opciones, y ahorita no sé si quisieran convalidar lo que ya se hizo o salir con una varita mágica, lo cual lo veo complicado", concluyó.

Excluyen de reuniones a León

Califica síndico como falta de respeto al Ayuntamiento no haber sido invitados a las mesas de trabajo para el tema del Zapotillo.

El síndico Christian Cruz Villegas y miembro del consejo del Sapal, señaló que aunque no tenía mayor información de las reuniones que se llevarán a cabo para evaluar la factibilidad del proyecto El Zapotillo reprochó que León no haya sido tomado en cuenta para ello.

Lo que sí veo preocupante es que estén hablando de los ausentes, eso se me hace incluso hasta una falta de respeto institucional", comentó el síndico.

Agregó que tomar decisiones sin escuchar la opinión de un municipio tan grande como León es una falta de respeto.