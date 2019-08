Podemos perder al país por decisiones de AMLO: empresarios

León.- El sector empresarial hizo un llamado para hacer frente común, para frenar las iniciativas del Gobierno Federal que afectan al país.

Dejar de lado el asistencialismo, reactivar al sector construcción, corrupción e impunidad entre los temas que se destacaron.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reunió al empresariado leonés en el panel “Construyendo México”. Dónde expresidentes a nivel nacional de la confederación hablaron de su visión en temas económicos, de seguridad y políticos, en el marco de la celebración del 90 aniversario de la organización.

En una ronda de dos minutos cada uno de los extitulares de Coparmex habló de los riesgos que vivieron durante su gestión, y los que actualmente ven, ante un gobierno que no atiende sus observaciones.

Por eso estamos aquí todos los expresidentes para mandar un mensaje -al final- no nos va alcanzar si no se suman, si no defendemos nuestros derechos fundamentales podemos perder al país”, así lo refirió Alberto Espinosa en su participación.