Podrían asociaciones perder predio en donación por no utilizarlo

Irapuato.- Asociaciones a las que se les apoyó con predio y no han concretado el proyecto acordado podrían perderlo.

El Gobierno Municipal de Irapuato detectó que existen algunas asociaciones u organismos civiles que no han hecho uso de las donaciones de terrenos.

Luego de que se revirtiera el comodato de 2.5 hectáreas que tenía el Consejo Coordinador Empresarial (CCEI) para construir un Centro de Negocios que estaría ubicado por el Inforum y el proyecto no se concretara, se han detectado más casos donde asociaciones civiles piden predios en donación, pero no realizan el proyecto para el que fue otorgado.

Queremos apoyarlos, sin embargo, luego muchas instituciones o asociaciones piden terrenos, se quedan ahí sin construir, de hecho no sólo empresariales, también asociaciones civiles que son de atención a la sociedad. ¿Para qué si no van a poder construir? Por eso les dijimos que es preferible tener un local donde puedan sesionar, no solamente una asociación, sino que sea para varias, el problema es que cada quien quiere su propio predio, indicó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.