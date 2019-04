Policía Federal cambia de estrategia para vigilar Aeropuerto del Bajío

Silao.- La Policía Federal ya tiene una nueva estrategia de seguridad que va a implementar en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato para evitar que delincuentes puedan copiar el modus operandi del grupo criminal que robó 20 millones de pesos el miércoles de la semana pasada.

El comisionado de la Policía Federal en el Estado, Luis Martín Espinosa Irisson, aseguró que se pretende que esta nueva estrategia se implemente en otras estaciones del país, para evitar que hechos como éste se repitan. Sin embargo, dijo no poder ofrecer detalles.

Internamente ya sabemos lo que vamos a hacer. Me encuentro limitado en cuanto a declaraciones, pero sí al interior estamos tomando las medidas necesarias para que estas cosas no se vuelvan a repetir, y no solamente que no se repitan aquí, sino a nivel nacional”, dijo.