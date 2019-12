Policía Municipal es la institución en la que menos confían los leoneses

León.- La Policía Municipal es la institución de Seguridad Pública en la que menos confían los leoneses. Los datos de la Encuesta Municipal de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (EMVIPE) 2019 indican que 7 de cada 10 habitantes tienen poca confianza en esta corporación.

La EMVIPE señala que el 68% de los leoneses tiene poco o nada de confianza en la policía municipal. Por su parte, el Gobierno Federal clasifica a los agentes de seguridad de León con un grado de desconfianza del 54.5%.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, señaló que es preocupante la posición que ocupa la policía local en la confianza de los ciudadanos.

Aseguró que, si bien hay un alto grado de desconfianza, se registró un crecimiento positivo, debido a que en 2018 la desconfianza de los ciudadanos en los elementos de esta corporación era de 74%.

Debemos trabajar en la cercanía con la ciudadanía, me preocupa el estar en ese lugar de la encuesta. Si bien es cierto, la ciudadanía confía más en estos órdenes de gobierno federal, nosotros estamos en coordinación con ellos y es algo que me preocupa, pero más me ocupa”, dijo el Secretario de Seguridad.