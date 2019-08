Policía de Guanajuato quedó rebasada por el crimen hace muchos años: Felipe Calderón

León.- Felipe Calderón Hinojosa demandó a la Federación atender la grave crisis de seguridad en Guanajuato.

Que el Gobierno Federal haga un compromiso mucho mayor y esté a la altura del reto que está enfrentando Guanajuato, porque a grandes males grandes remedios. Tiene que haber una gran presencia Federal aquí, y también el Estado tiene que reescalar las capacidades para hacer cumplir la ley.

“Tiene que imperar el Estado de Derecho, y eso no podrá conseguirse sino hasta que se fortalezcan las capacidades institucionales no sólo del Estado de Guanajuato sino las federales en esta entidad”, declaró el expresidente en entrevista luego de una charla ante poco más de 200 personas en León.

Respecto a si observaba complicidad, omisión y/o falta de capacidad de la autoridad local para enfrentar la violencia, dijo:

No sabría decirlo, no me atrevería a decirlo tampoco, lo que sí es que se han conjuntado muchos factores, entre otros la rentabilidad que para el crimen organizado implican las actividades ilícitas, la gasolina robada y las drogas (el narcomenudeo) que sigue creciendo el consumo acá.

“Y la delincuencia común ya hace muchos años que ha presentado un desafío en la entidad, en ciudades como Celaya y otras, y que requiere construir policías realmente de otra dimensión, mucho más fuertes, mucho más capaces, mucho más confiables. No podemos enfrentar un problema de esta magnitud con fuerza policiaca y ministerial que probablemente quedó rebasada hace algunos años”, puntualizó.

AM le cuestionó si el PAN le ha fallado a Guanajuato.

El expresidente exigió a las autoridades federales a combatir la crisis de inseguridad que hay en Guanajuato. Foro: Omar Ramírez.

No quisiera yo decirlo así, no es el motivo de nuestro esfuerzo en México Libre (movimiento que busca sea partido) hacer una campaña de agravios contra el PAN, independientemente de que los haya, simplemente los problemas son graves y se tienen que enfrentar con una gran capacidad por parte de las autoridades estatales y con mayor cooperación de las federales”, respondió Calderón Hinojosa.

Insistió que es un desafío al Gobierno que tiene que enfrentar con mucha decisión y escalar la capacidad y la confiabilidad de las policías municipales, estatales, de las fiscalías y de los jueces.

Robles, justicia

En el caso de la vinculación a proceso penal y la prisión preventiva dictada a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por su presunta participación en la conocida como “Estafa Maestra”, Felipe Calderón pidió que se haga justicia sin venganzas políticas.

“Ojalá se haga justicia que es lo que piden los mexicanos, se ponga fin a la impunidad, pero sin abusos y sin arbitrariedades. No tengo duda que hay fuertes irregularidades que tienen que castigarse, pero también la manera en que fue puesta en prisión, a la mala, mañosamente, parece más bien una venganza personal contra ella. No la eximo, no la exculpo, me parece que hay cosas gravísimas en la 'Estafa Maestra' pero tiene que hacerse todo conforme al Estado de Derecho”, apuntó.

Zapotillo, viable

El expresidente de México (2006-2012) también se pronunció por destrabar el proyecto Zapotillo.

Técnicamente es perfectamente viable, sé que hay temas jurídicos con las comunidades y ojalá que se pueda llegar a un buen acuerdo...Hace mucho que no estoy en contacto con ese proyecto pero, dada las necesidades de agua, es importante aprovechar hasta la última gota, siempre y cuando se haga bien”.

Mencionó que en su sexenio se construyeron dos grandes presas sobre la cuenca del río Santiago (en Nayarit), “y el Zapotillo era un proyecto muy, muy importante que le iba a dotar de agua a millones de personas, ojalá se puedan arreglar los temas asociados pensando en el interés de la mayor población”.