Policía de Irapuato se mantiene alerta para no ser sorprendidos

Irapuato.- La corporación de Policía Municipal en Irapuato se mantiene alerta para evitar ser sorprendidos en ataques, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala.

Lo anterior, tras los ataques contra elementos de seguridad y ministeriales ocurridos durante este mes en varios municipios de la entidad.

Cortés Zavala refirió que también se han reforzado las diferentes oficinas de la Secretaría de Seguridad, a fin de evitar que se den ataques a sus instalaciones, como ha ocurrido en otros municipios.

Lo que siempre les he dicho a los muchachos es que no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos, luego pasan dos o tres meses que no pasa nada y se empiezan a relajar, a confiar, entonces la indicación de todos los días en la mañana cuando empezamos turno, es de que todos se cuiden, que todos estén alerta”