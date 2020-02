Policía municipal ofrece a conductora subir a patrulla 'y ahí nos arreglamos'

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que investigan a un elemento de la Policía Municipal por presunto acoso contra una mujer que detuvo por unos minutos, ya que no llevaba la placa delantera de su coche.

La víctima reveló los detalles en su cuenta de Facebook y la SSP confirmó que ya iniciaron investigaciones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer, en el Oxxo ubicado en Balcones del Campestre.

Narración detallada

Explicó que el oficial en la unidad 313, placas GT1354A-1, la detuvo por no traer placa delantera, y ella le mostró la multa vigente.

“Aún con esto me preguntó: ‘¿cómo nos vamos a arreglar?’, a lo que respondí que podía dejar el carro aquí y caminar a mi casa y me dijo que no, que iba a hacer la multa y llamar a Tránsito, la verdad le dije que no soy esa clase de ciudadana, y en realidad me choca, pero le ofrecí dinero.

“Mi sorpresa fue cuando llegamos se estaciona afuera del portón bloqueándome el acceso; se baja de la patrulla y me vuelve a decir: ‘¿Entonces, cómo nos vamos a arreglar?’, a lo que contesté nuevamente: ‘no me gusta ser esa clase de ciudadana, pero tengo x dinero, es lo único que puedo darle’; me dice: ‘esto no es de dinero, ¿por qué mejor no te subes a la patrulla y ahí nos arreglamos, no quiero dinero; ¿me entiendes?’, detalló la víctima.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública se informaron que ya fue iniciada una investigación interna.

