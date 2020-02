Policías escoltarán a tractocamiones en carretera Panamericana

Apaseo el Grande.- Los tractocamiones que circulen entre Sarabia y Apaseo el Grande serán acompañados por Policía Estatal y Guardia Nacional en recorridos entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana, así se acordó en una nueva reunión de transportistas y autoridades.

El pasado 13 de febrero se realizó en Celaya una nueva reunión entre organizaciones transportistas y corporaciones de seguridad estatales y federales, donde se estableció un mecanismo para dar más seguridad a operadores de transporte de carga.

Mediante una minuta firmada por los asistentes, se estableció un mecanismo para que la Policía Estatal de Caminos (PEC) de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional escolten grupos de tráilers a su paso entre Celaya y Apaseo el Grande.

Se trata de tres recorridos que iniciarán a las 5:30 am, 7:00 am y 8:30 am, desde la caseta de cobro Laja del Libramiento Sur de Celaya, hasta el entronque para ir a Cortazar.

En ese punto el acompañamiento iniciará por parte de la Guardia Nacional Carreteras para acompañarlos hasta Sarabia.

Pero en ese crucero de Cortazar, otro grupo de trailers esperará a los vehículos de la PEC para que los acompañen desde ahí hasta Apaseo el Grande.

De ese modo se pretende reducir robos que se perpetran en la llamada carretera Panamericana.

