Pone en pausa entrega de despensas priorizando su salud y la de los demás

Irapuato.- Por las recomendaciones de las autoridades de salir lo menos posible y evitar contagios de coronavirus, Carlos Iván Ponce Montaño, puso en pausa la entrega de despensas que estaba haciendo como parte del challenge que había iniciado.

Comentó que esta decisión la tomó luego de que varias personas que les dieron donaciones y de representantes de asociaciones que se sumaron a la acción le dijeron que debería ver por su salud y la de las personas que reciben las despensas y así evitar contagios, pues a pesar de llevar a cabo todas las medidas, la fase tres de la pandemia es la más peligrosa.

Por mi propia salud tengo que parar para evitar cualquier contagio, para evitar un contagio a mi familia, a mi trabajo y para no poner en riesgo la salud de todo (los beneficiados), porque si también me enfermo, no podría seguir con la iniciativa, porque en lugar de hacer un bien estaría haciendo un mal a la sociedad”, expresó.

Mencionó que por el momento va a seguir recibiendo donaciones para estar armando despensas y cuando pase la fase tres que piensan será después del 30 de mayo, empezar a repartir a las personas que ya tienen registradas.

Tentativamente estaríamos saliendo en la última semana de mayo, que es lo que supuestamente el gobierno ya tiene planeado, empezar a abrir ciertos negocios”, refirió

Explicó que va a aprovechar este tiempo para hacer reuniones virtuales con miembros de asociaciones que se han querido sumar a esta iniciativa para realizar un inventario de cuántos son los víveres que han reunido.

Tendré videoconferencias con varios miembros de algunas asociaciones y un grupo de jóvenes que se van a sumar (...) para hacerlo mucho más grande para llegarle también a la iniciativa privada, para que puedan apoyarnos más empresas”, indicó.

Cuando regresen a hacer estas actividades, esperan que no solo sea la entrega de despensas, sino también regalar comida en las comunidades más pobres del municipio.

A pesar de que no estarán entregando despensas por un lapso largo de tiempo, si lo harán en casos extremos donde las personas ya no tengan nada que comer, tal es el caso de una señora que pidió ayuda, pues se encontraba desesperada, tanto que había pensado en quitarse la vida y a su hijo, pues no tenían comida.

Las personas que se encuentren interesadas en seguir aportando con donaciones se pueden poner en contacto con él a través de Facebook el cual es ‘Iván Ponce’, por el momento solo se estarán recibiendo donaciones y ahí mismo publicará cuando las entregue.

Informo que hasta el momento habían entregado 194 despensas en diferentes colonias y comunidades del municipio y cuenta con 20 más que tiene resguardadas para su entrega.

