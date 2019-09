'Pónganse a chambear, huevones': ROG

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez lanzó un llamado a los Morenistas para que se pongan a trabajar por el país, dejen la grilla barata y entiendan que las actitudes del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no son correctas; incluso los llamó “huevones”.

Lo anterior, tras darse a conocer que los Senadores de Morena pedirán la desaparición de poderes en los Estados de Guanajuato y Tamaulipas, al considerar que no han podido combatir la inseguridad.

Con estas actitudes de López Obrador, que seguramente él está detrás de todo esto, es imposible que él no conozca o que a la fecha diga que no está enterado, hay que enfrentar las responsabilidades del mandato con honestidad pero también con tamaños y con pantalones (...) que fácil desaparición de poderes, ponganse a chambear huevones”

Ortiz Gutiérrez dijo que no se pueden desaparecer poderes nada más porque sí; destacó que hay pruebas contundentes de que la percepción ciudadana está sobre los temas de crimen organizado que competen al Gobierno Federal, y que incluso autoridades militares han señalado que no tienen una estrategia formal.

El alcalde destacó que además, hay muchos guanajuatenses que no permitirán el autoritarismo de López Obrador y que defenderán su soberanía.

Asimismo, dijo que este tema es meramente político y una respuesta a lo que el Partido Acción Nacional sugirió para Veracruz, lo que se debería dejar de lado para dar paso a acciones coordinadas en materia de seguridad.

Me parece muy estéril, como siempre ha sucedido en este país, que andemos en discusiones bizantinas mientras los malosos se están tragando el país, de ahí no pasa, es un mero pronunciamiento político, las atribuciones existen pero no hay elementos como para pensar en que esto pudiera prosperar, ni en Veracruz ni en Guanajuato”