Por Ley, es imposible avanzar en castigo a quienes hagan bromas al 911

León.- Aún no es posible avanzar en el tema de castigo a quienes realicen llamadas falsas o de broma al número de emergencias 911.

El director del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), Víctor Aguirre Zúñiga, informó que aún están en ese proceso debido a que hay una Ley de Protección de Derechos Personales que protege a quienes ejecutan este tipo de acciones.

Asimismo, informó que para proceder con una falta administrativa es necesario presentar al Juez Cívico la información del titular de la línea de donde se hizo la llamada, para posteriormente se dictamina a lo que sea acreedor de una falta, ya sea una multa o una falta administrativa, ambas pueden ser pagadas con servicio comunitario.

El área jurídica se encarga de revisar el proceso porque entran muchos temas, también ver hasta donde estamos facultados, no significa que no se vaya a llevar a cabo sino determinar el mejor camino… Como tal el C4 no tiene la facultad de solicitar datos personales a las compañías telefónicas, pero el Estado sí”, añadió.