Por altos contagios no sería conveniente abrir tráfico vial en Leandro Valle de Irapuato

Irapuato.- Abrir el tráfico vial en la Calle Leandro Valle, como lo exigen comerciantes, no es una opción al momento porque la pandemia por la COVID-19 está en crecimiento.

Comerciantes de la calle colocaron carteles para que se abra el flujo vehicular, por lo que Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal, comentó que su gobierno ya platicó con ellos y les explicaron que estos momentos que está creciendo la pandemia no es lo más recomendable

Mencionó que personalmente ha atendido a ese “pequeño grupo de personas” y platicaron con ellos sobre cual seria la ventaja de abrir al tráfico, sin embargo, por el gran número de casos no es lo más razonable hacerlo.

Sabemos que Leandro Valle es una de las avenidas, la calle peatonal por naturaleza donde pasan miles y miles de gentes por ahí todos los días, ahorita lo que buscamos con la no circulación de vehículos y no estacionamiento, es que hay a un espacio más amplio para que la gente no vaya tan apretada y que se pueda distribuir un poquito más”, dijo Ortiz Gutiérrez

Agregó que los comerciantes le han dicho que si se abre el flujo de automóviles tendrían más ventas, pero a su parecer es ilógico pues los comerciantes de la zona no ofrecen autoservicio.

Creo que ahí hay una situación que todavía aún no alcanzo a percibir, pero no ha sido falta de atención, a mi lo que me llama la atención es que luego empiecen a echar mentiras, de que no se les ha atendido, de que se les está presionando, nadie los está presionando, por mi pueden poner todas las mantas que deseen, la libre expresión, yo no tengo problema con eso”, dijo.

Asimismo, descartó la posibilidad de que se vaya a realizar una obra en la calle, como lo han mencionado algunos medios de comunicación.

Podría haber trasfondo político

El Alcalde comentó que espera que no haya un trasfondo político en esto, pues se acercan los tiempos de campañas políticas.

Nosotros estamos con el comerciante, queremos apoyarlo, pero también creo que es pensar, todos los negocios están abiertos, esa era la primera situación que querían, ahora lo del tráfico, yo no voy a poner en riesgo a los miles de gentes que pasan por ahí”, dijo.

Invitó a los comerciantes a que se acerquen y platiquen, pero también a ser honestos en lo que dicen y en lo que hacen, pues deben de entender que se ve por el bienestar de ellos, pero también por el de las personas que circulan por la zona.

Sobre la visita de la senadora, Antares Vazquez Alatorre, a la zona donde se colocaron estas lonas, un dia antes de que ella fuera, dijo que no sabe que hay detrás de todo ello, pues no hay necesidad de mentir.

A mi ya no me extraña, ya nada, vamos a entrar en tiempos de políticos o ya estamos de lleno en eso, espero que esa situación no traiga un antecedente de esa naturaleza, pero bueno independientemente de todo estamos ahí estamos nosotros para servirlos y para apoyarlos.

