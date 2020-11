Por amor, Martha Adriana Juárez se ofrece para probar la vacuna Covid

León, Guanajuato.- Decidida y sin dudarlo ni un momento, Martha Adriana, madre dos adolescentes gemelas, acudió a su cita para ser voluntaria para la prueba de la vacuna contra el Covid-19, pues el virus cada vez está más cerca de ella.

Pienso en mis hijas, en mis papás y la gente que me rodea, no quiero que por mi culpa se contagie nadie, y sé que entre más voluntarios haya para esta investigación más rápido saldrá la vacuna al mercado, esperemos que con esta pequeña aportación se logre el objetivo”.

Martha Adriana Juárez radica en la CDMX, es locutora de radio y el pasado 26 de noviembre se convirtió en una de las primeras voluntarias de la fase 3 para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 de los laboratorios del Instituto CanSinoBIO de Biotecnología de Beijing que llegaron a México.

En entrevista con AM compartió cómo fue su experiencia.

Yo hablé por teléfono a la clínica cuando me enteré de que iba a llegar la vacuna de los laboratorios del CanSino de Beijing a México y que solicitaban voluntarios para la fase 3, me registraron y me dijeron que me hablarían cuando ya tuvieran la vacuna”, contó Martha.