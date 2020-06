Por cada cirujano certificado, hay 8 que no lo están

León.- Reforzando la penalización contra falsos cirujanos plásticos y con ello la protección de pacientes que se realicen procedimientos quirúrgicos estéticos, en Guanajuato ya quedó publicada una reforma en este sentido, dentro de la Ley General de Salud para el Estado.

Lo anterior lo informó el doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Guanajuato A.C..

En este mismo sentido advirtió que se estima que por cada cirujano plástico avalado hay entre ocho y diez que no lo son y aún así realizan procedimientos estéticos.

Precisó que en esta homologación, ahora la ley estatal al igual que a nivel nacional marca que los procedimientos médico quirúrgicos de especialidad correspondiente a cirugía plástica, estética y reconstructiva, deberán realizarse por profesionales de la salud que cuenten con cédula y certificado vigente de especialista.

También que estos procedimientos deben realizarse en hospitales y clínicas que cuenten con los permisos sanitarios adecuados.

Y además que quienes los realicen sin contar con los requisitos legales antes mencionados, serán sancionados de acuerdo al Código Penal del Estado, con prisión de 1 a 5 años, por usurpar la profesión.

Es un problema a nivel mundial no solamente de México, pasa en Sudamérica, Europa, Asia, etcétera. Hay personal médico y no médico, incluso estilistas, que sabiendo que no tienen el conocimiento o entrenamiento adecuado, se atreven a hacer procedimientos con fines estéticos que ponen en riesgo la vida y la integridad no solo funcional sino anatómica de las personas”, destacó.