Por contingencia, artista celayense se queda varado en Paraguay

Celaya.- El muralista celayense, Gerardo Rivera Suaste, alias “El Fósil’ se encuentra varado en Paraguay debido a la contingencia por la crisis sanitaria causada por el Covid-19 ya que el país sudamericano extendió una estricta cuarentena.

Explicó que se encuentra en buenas condiciones de salud y que está en Paraguay desde el 1 de febrero a donde viajó para representar a México en el Encuentro Latinoamericano de Muralismo y Ryapu organizado por el Movimiento Muralista “Tetagua” que reunió a nueve artistas latinoamericanos.

Durante su estancia en dicho encuentro, participó en la realización de obras como la elaborada en el marco del aniversario de la fundación del departamento Ybycuí, además de impartir una serie de talleres.

Me quedé un ratito más pero no contaba con esta situación, ya se veía venir, pero de alguna manera agarró por sorpresa no solamente aquí al gobierno de Paraguay sino a gran parte del mundo”

En ese lapso, Paraguay fue uno de los primeros países del continente en aplicar medidas restrictivas para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus.

El 11 de marzo, dicho país suspendió las actividades en instituciones educativas (una semana antes que en México) y eventos de concurrencia masiva, y una semana después decretó el aislamiento total de la población con excepciones para quienes realicen trabajos esenciales y necesiten abastecerse.

Por ahora estoy acá en aislamiento total, comenzó con un aislamiento parcial pero dentro de este proceso se canceló mi vuelo. La aerolínea con la que tenía mi reservación para volver a México me dijo que se había cancelado; lo postergamos, pero están cerrados los aeropuertos y fronteras, inclusive al interior de Paraguay no hay manera de movilizarse”

Actualmente, el artista mexicano permanece en casa de la muralista paraguaya Griselda Morel, específicamente en su estudio, produciendo obras de caballete.

Ante esto, Gerardo Rivera se puso en contacto con la Embajada de México en Paraguay quienes han estado al pendiente de su situación y la posibilidad de un vuelo de repatriación, que ahora se vislumbra difícil.

El fin de semana, el presidente de Paraguay, Mario Abdo informó que se extenderían hasta el 12 de abril las medidas de aislamiento estricto ante el incremento a 64 casos confirmados por Covid-19 y tres fallecidos.

Finalmente, el muralista mexicano relató que en medio de la crisis sanitaria ha salido a flote la solidaridad del pueblo paraguayo, inclusive con la donación de salario de empresarios, diputados y otros funcionarios de ese país al Ministerio de Salud para combatir la contingencia sanitara.

La comunidad se está organizando porque hay mucha gente que vive al día y se organizan comidas comunitarias para la gente que no tiene para comer y esto ha generado esa solidaridad que también caracteriza al mexicano y por eso es que me he sentido muy bien dentro de lo que cabe porque he recibido mucho apoyo y colaboración de las personas que me invitaron y que he conocido”