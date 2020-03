Por contingencia, baja afluencia en Central de Autobuses de León

León, Guanajuato.- Las ventas de boletos y salidas de autobuses de la Central de Autobuses han bajado hasta un 80%, así lo aseguraron personal y encargados de las diferentes empresas que están ahí.

En general todas las taquillas lucen con poca gente, al igual que las salas de espera y el área para abordar.

Lo anterior debido a que a la contingencia sanitaria por el coronavirus, que ha provocado que la gente se deje de movilizar.

No viajan pese a descuentos

En Primera Plus señalaron que han cancelado viajes porque los autobuses no se llenan o incluso no hay ni un pasajero.

Esto pese que incluso han adoptado medidas como los descuentos, que para los estudiantes es del 50% y para profesores del 25%, que permanecerán hasta el 20 de abril.

A todos les va mal

Pero así como Primera Plus se están viendo afectadas también las otras empresas como ETN Turistar.

Nosotros si no llevan más de ocho pasajeros los autobuses, también estamos cancelando. Ojalá que no dure mucho esto porque hay algunos que tenemos comisiones”, señaló una responsable de venta.

Dijo que por ejemplo hoy de las 3 de la madrugada a las 11 de la mañana quitaron las corridas hacia la Central Norte de la Ciudad de México, cuando normalmente hay una cada hora.

Lo mismo para destinos como para Guadalajara, los han tenido que cancelar y poner viajes más separados.

El jefe de turno de la misma empresa, Jaime N. recordó que en otros años para estas fechas normalmente contrario a lo que está sucediendo, comenzaban a aumentar las ventas porque muchas personas aprovechan para salir de paseo o a visitar familiares.

De hecho hasta estamos descansando dos días por semana, antes solamente uno, se desanima uno pero estamos al pie del cañón, ojalá se solucione esto pronto, a todo mundo nos pega”, expresó.

Y defendió que están tomando todas las medidas de higiene necesarias para los que decidan viajar.

De Ómnibus de México, cuya oferta está dirigida más hacia viajes al norte del país, indicaron que aunque no han cancelado salidas, sí les ha bajado la venta considerablemente.

Fue a partir de esta semana cuando se empezó a ver esto y en otros años ha sido muy diferente”, indicó la encargada de taquilla.

AM