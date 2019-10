Por dos horas, UG se suma a paro nacional

Guanajuato capital.- Integrantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG) no quieren que el ritmo de crecimiento de la institución se detenga y por ello se unieron al paro nacional que convocaron 25 universidades del país y 45 sindicatos.

El líder del ASTAUG, Víctor Jiménez, resaltó que el movimiento es en solidaridad con nueve universidades que se quedaron sin recursos para enfrentar el pago de salarios de 100 mil trabajadores.

“Se está formando una unidad muy importante porque la verdad si se prevén rebajar presupuestales para la educación y que que mejor manera de trabajara no sólo en coordinación con todos los secretario generales de la universidad públicas sino en este caso las mismas autoridades estén enteradas, nosotros hemos trabajado de una manera muy adecuada en este caso con el señor rector Luis Felipe Guerrero Agripino hemos trabajado bien y él está enterado que nosotros íbamos a hacer esto”, detalló.

Recortes afectan universidades públicas

Lamentó que los recortes presupuestales estén afectado a las universidades públicas en el país, aunque descartó que la máxima casa de estudios del Estado esté en peligro, ya que no sólo depende de recursos federales sino también recibe un subsidio del Gobierno Estatal.

Los trabajadores universitarios se colocaron con una manta en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, en donde permanecieron por dos horas. Aunque el paro nacional estaba convocado para 24 horas, trabajadores de la entidad decidieron que sólo se suspenderían labores por dos horas para evitar afectaciones a alumnos y a la institución.

En Guanajuato, el ASTAUG tiene 1,400 trabajadores administrativos, el paro abarcó todos los campus y sedes que tiene la institución en toda la entidad.

“El paro es un paro de brazos caídos, tratamos de afectar lo menos posible, sin embargo es un paro pacífico de actividades, los servicios probablemente se vean afectados dos horas, quisimos ser muy conscientes y no afectar, el paro estaba convocado por 24 horas muchas universidades del país están en paro 24 horas… nosotros decidimos precisamente para no afectar a la comunidad estudiantil que sólo fueran dos horas, sin embargo si queremos manifestar nuestro total apoyo a las universidades públicas del país”, señaló la secretaria del Trabajo del ASTAUG, Carmen Barrera Flores.

También los campus de León

Reunidos en jardines y en los accesos principales de cada plantel, hoy a mediodía personal administrativo y alumnos de los distintos campus de la Universidad de Guanajuato (UG) en León se unieron al paro de labores nacional contra recortes.

Personal académico y administrativo de la sede 20 de Enero. Foto: Delia Juárez.

Como parte de dicho se paro se colocaron pancartas en las cuales se puede leer "Alzamos la voz en contra del recorte presupuestal a las Universidades Públicas" y "La ASTAUG en defensa de la Universidad Pública Mexicana ante el recorte presupuestal".

Tal es el caso del Departamento de Ciencias Médicas ubicado en la antigua facultad de Medicina en la calle 20 de enero donde 22 profesores y 24 personas con algún cargo administrativo suspendieron sus labores como una manifestación pacífica en contra de los recortes presupuestales a universidades públicas.

En el campus Forum donde se imparte la licenciatura en Cultura y Arte también se pudo apreciar una de estas lonas y a unos 8 empleados que permanecían sentados en la entrada principal del campus como muestra de su apoyo a este paro de labores.

María Elena Monreal, delegada sindical del Departamento de Ciencias Médicas de la UG, recordó que la suspensión de clases fue de las 12 a la 1 de la tarde y los trabajos administrativos de 12 a 2 de la tarde por lo que aseguró que al menos los estudiantes de Medicina no se vieron afectados en sus clases.

Señaló que con estas acciones todo el personal espera que se logren los acuerdos que se han propuesto y que se llegue al mejor acuerdo para las universidades públicas del país.

Esperamos recibir una respuesta por parte del gobierno federal el próximo viernes, de lo contrario necesitaríamos esperar las indicaciones del sindicato pero me imagino que tendríamos que realizar otras acciones para seguir en la lucha", mencionó.

Algunos estudiantes de Medicina dijeron estar de acuerdo y no verse perjudicados con este paro de labores debido a que sólo se les cambió de horario la clase que perdieron el día de hoy.

Luis Fernando Palacios. Foto: Delia Juárez.

Luis Fernando Palacios, estudiante de octavo semestre consideró que si se autoriza un recorte más al presupuesto de las universidades públicas en 2020 éste afectaría mucho su formación profesional ya que a veces para realizar algunas prácticas no cuentan con el suficiente material para realizarlas.

Creo que es importante empezar a tomar medidas desde ahorita para impedir que en un futuro se disminuya más el presupuesto, ahorita no es mucho el tiempo del paro y no nos ha afectado", aseguró.

"No sé si sea muy benéfico o no que el paro sólo sea una hora porque por eso mismo no nos afecta mucho y para nosotros está bien porque ahorita no tuvimos una clase y es como mostrar ese apoyo a la universidad y a los trabajadores", opinó Francisco Javier Rangel, alumno de octavo semestre.