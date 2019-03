Por exceso de velocidad, vuelca en curva de cuarto cinturón vial

Irapuato.- De nueva cuenta una volcadura se originó en la curva peligrosa del cuarto cinturón vial.

Ocurrió este martes al medio día en dirección de Arandas a plaza Cibeles.

Los conductores no respetan la máxima velocidad de 60 kilómetros por hora.

Carlos Andrés Martínez, de 28 años, quiso ganarle unos minutos al tiempo e impactó su carro al manejar a exceso de velocidad.

Se me hizo fácil no bajarle a la velocidad, la agarré así como venía y perdí el control del carro", mencionó Carlos.

Una ambulancia de Protección Civil acudió para darle los primeros auxilios que no fueron necesarios ya que las bolsas de aire del carro y la prevención de Carlos de usar el cinturón de seguridad le dieron otra oportunidad.

Siempre me pongo el cinturón, está vez no fue diferente y creo que eso fue lo que me salvó de que me fuera peor", dijo.