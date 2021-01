Por falta de doctores no usarán hoteles para atender a pacientes COVID

Hoteleros ofrecieron sus espacios al sector salud para que ahí se atiendan a pacientes COVID ante la posible saturación de hospitales.

El Secretario de Salud de Guanajuato descartó que estos vayan a ser utilizados.

La razón por la que esta propuesta fue descartada es por la falta de doctores y enfermeras para atender la pandemia del COVID-19.

León, Guanajuato.- La utilización de hoteles, bodegas o espacios públicos para atender pacientes COVID ante la posibilidad de una saturación hospitalaria está descartada para las autoridades del estado de Guanajuato.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, explicó que si bien, la ocupación de los hospitales de la entidad ha superado el 80% durante varias semanas, no es viable utilizar otros espacios debido a que no hay más personal.

No habría y lo digo bien claro, porque me lo han estado preguntando, la posibilidad de poner en el Inforum, en el Forum, en el Poliforum alguna bodega con más camas porque ya no tenemos más personal. Incluso tratamos de conseguir y de contratar más personal y no habría manera. El presupuesto que tenemos es para hacer funcional nuestros hospitales en este momento”, dijo en entrevista con AM.

El secretario detalló que la estrategia del estado será apostar por la reconfiguración hospitalaria y destinar más espacios para las zonas de atención de coronavirus COVID-19. Sin embargo, lamentó que esta medida tiene como consecuencia una menor capacidad de atención para otras emergencias.

Agregó que otro factor por el que será inviable esta medidas son las bajas que han tenido del personal de la salud y enfermería, pues casi la mitad de los 23 mil profesionales del sector público se han infectado de COVID.

“¿Hasta cuándo podemos resistir esa saturación? Depende en gran medida del comportamiento social y no solamente de las autoridades o el presupuesto porque, aunque tuvieras una cama con ventilador, tenemos más de 10 mil de nuestros compañeros que han sido afectados y que no nos permitirían tener esa capacidad de respuesta porque ya están entrenados y capacitados para atender un paciente grave, en estado crítico, vestirse y además vestirse con ese traje y operar esa cama con ventilador mecánico”.

Destacó que en Guanajuato se han invertido más de 900 millones de pesos extras para la atención de la pandemia.

"Se han construido una gran cantidad de recursos, hemos invertido cerca de 900 millones de pesos adicionales que no teníamos en el presupuesto y que se van a necesitar todavía para el 2021 porque esta contingencia no se acabó en el 2020 y no podríamos financiar".

¿Qué hemos hecho en Guanajuato? Tenemos el hospital móvil, el hospital COVID de la 20 de enero y seguimos reconfigurando camas en esas 635 unidades que tenemos y afortunadamente esa capacidad que tenemos nos ha permitido realizar reconversiones en la capacidad hospitalaria, sin sacrificar otros servicios y sin ver un escenario de saturación”.

DA