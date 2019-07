Por inseguridad y balaceras, lotes de autos prefirieron cerrar

Celaya.- Habitantes de los alrededores de los lotes de vehículos que permanecen cerrados en el eje Manuel J. Clouthier, a la altura de la colonia La Cruz, viven en incertidumbre.

La madrugada del pasado 26 de julio tres lotes dedicados a la venta de autos seminuevos fueron blanco de un ataque a balazos, lo cual causó daños en al menos cinco vehículos.

En un recorrido por la zona se pudo corroborar que los tres lotes agredidos la semana pasada dejaron de operar.

Mientras uno de ellos permanece cerrado y los vehículos permanecen adentro, los vendedores de los otros dos se retiraron pero también sacaron a los automóviles para dejar los lotes vacíos.

En la zona hay varios negocios comerciales y uno que otro vecino que pasa por ahí, pero del tema casi no quieren hablar.

No sabemos qué pasó con ellos, desde la semana pasada cerraron los lotes, pero ya no debemos más. Fue de que balacearon los negocios que se fueron, pero de ahí ya no sabemos nada nosotros", señaló un comerciante.