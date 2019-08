Por inseguridad y lejanía, maestros rechazan zonas de Guanajuato

GUANAJUATO.- La Secretaría de Educación de Guanajuato tiene detectados casos de maestros que prefieren no aceptar las plazas que se les han asignado por la inseguridad que se vive en algunas ciudades de la región noreste y sur de Guanajuato.

La secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díez, aseguró que aunque en muchos casos, los docentes no expresan estos motivos tácitamente, pero manifiestan su inconformidad relacionada por la región y los conflictos de inseguridad que se viven.

No lo expresan tácitamente, pero dicen que no están de acuerdo con esa escuela, pero el primer día ya no van y empiezan a buscar su cambio… entonces tenemos que hacer los movimientos necesarios para encontrar a alguien que si vaya”, detalló.