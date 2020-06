‘Por no creer hay gente afectada’

De las personas que luchan contra el COVID-19, están las enfermeras que son una herramienta primordial para el cuidado de los pacientes con síntomas, y quienes son el primer contacto para atenderlos.

María Mendoza, enfermera de un hospital particular en Celaya, ha visto pacientes que llegan con síntomas de esta enfermedad.

“Cuando hemos estado en la etapa 2 y 3, llegaron pacientes separados, la semana pasada llegó uno sospechoso, pero preocupa que lleguen muchos, tres o cuatro en los turnos; es lo que nos preocupa como personal de salud, que se sature y no podamos hacer mucho”, dijo.

Comentó que a pesar de que hay cifras altas en la ciudad, mucha gente no cree en este virus, pero les pide que se protejan para salir de esta pandemia.

“Pedimos a la gente que, si no creen, se cuiden, usen cubrebocas, tomen las medidas y en casa que también tomen las medidas de prevención, no se puede obligar a hacerlo (...) muchas veces por no creer hay mucha gente afectada, esperemos que esto termine pronto”, comentó.

Ante esta situación, el sector salud se cuida a ellos y su familia, a quienes muchas veces no los pueden ver y están aisladas para evitar el contagio.

“No podemos visitar a nuestra familia, solamente por mensajes; mis hijos, solo podemos estar un rato, porque la gente es asintomática.

“En la familia es preocupante, no sabemos si realmente estamos contagiadas o no, yo por ejemplo le pido a Dios que guarde mucho a la familia, a mis hermanas, y sobre todo que confiando en Él pronto regresemos a la normalidad”, dijo la enfermera.

En la jornada laboral, hay varios casos que llegan con los síntomas, y auqnue se sienten preocupadas, hacen todo lo posible por ayudar.

“Nos sentimos preocupadas, estresadas, lo único que corresponde es cuidarnos, en el aspecto de lavado de manos, cada vez que entramos con un paciente, tener nuestra careta y nuestro cubrebocas, el constante lavado de manos, las veces que sea necesario, es la forma en que se puede vencer y poder cuidar a nuestra familia, de otra forma no se puede”, comentó.

Por su gran labor a pacientes afectados, la enfermera acepta que se les ha reconocido, pues mucha gente está consciente que arriesgan la vida.