Por segundo año, Federación deja a Guanajuato sin recursos para obra pública

León, Guanajuato.- Por segundo año consecutivo el Gobierno Federal no enviará al estado de Guanajuato recursos federales para obra pública, afirmó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario estatal lamentó que Guanajuato envió una cartera de proyectos de obra pública equivalentes a unos 10 mil millones de pesos y ninguno ha sido tomado en cuenta para el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para 2021.

Comentó que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez le adelantó que ninguna obra para Guanajuato se incluirá en el PEF. Sin embargo, habrá otros “cajones” de los que se podrán extraer recursos para la entidad.

La verdad es que hay muy buena voluntad, nos reciben muy bien, vienen y se la pasan muy bien. Pero, no ha caído dinero todavía, hay que decirlo”, declaró Diego Sinhue, después de inaugurar la edición 83 de Sapica.

Respecto al Tren Interurbano y el Zapotillo el Gobernador señaló que “ya ni se emociona”, debido a que ha perdido la fe en que los proyectos avancen por la poca voluntad del gobierno de la 4T en aterrizar los proyectos.

En el caso del Zapotillo agregó que lo “más difícil” ya se tiene, que es el acuerdo de repartición de aguas entre Jalisco (86%) y Guanajuato (24%) y aun así el proyecto no avanza.

Hicimos un paquete de obras por más de 10 mil millones. Sin embargo, la pura carretera Silao-San Felipe vale más de 4 mil millones. La autopista no la contabilizó (Silao-San Miguel de Allende) porque esa la haríamos nosotros, no sería recurso federal. La San Miguel-Dolores Hidalgo está haciéndose el proyecto, pero se estima alrededor de 900 millones, este bulevar de la Libertad que es una carretera federal. La Salvatierra-Acámbaro vale 120 millones. Pero, esa ya la estamos haciendo nosotros porque no vimos esa respuesta positiva”.