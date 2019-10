Por seguridad, cancelan Congreso Distrital de Morena en Celaya

Celaya.- Por irrumpir a la fuerza y poner en riesgo la seguridad de la votación de la Asamblea de Consejeros Distritales de Morena, ésta se canceló.

La votación fue suspendida a raíz de que un contingente de más de 40 personas aproximadamente entraron a la fuerza, patearon la puerta y al grito de "Queremos votar" entraron al Salón Quinta Jordan.

Se realizó la Elección de Consejeros Estatales a nivel nacional y en la ciudad se canceló antes de comenzar las mesas de diálogo y presentación de candidatos.

Reinaba tensión en el lugar

Desde un principio se sentía un ambiente de tensión, previamente se informó que 160 personas fueron registradas para ser votadas.

Al llegar un grupo de personas, que la mayoría señaló ser de la colonia Pinos de la ciudad, les negaron el acceso.

Veníamos a registrarnos, pero no nos dejan entrar a votar, nosotros estamos afiliados al partido, pero nos dicen que no estamos en el padrón electoral de Morena", comentó Antonio González, uno de los ciudadanos inconformes.

Señalo que cuando fueron las elecciones para que quedarán los candidatos fueron a afiliar a la gente.

En su mayoría señoras, externaron que no era justo que no las dejarán entrar, ya que ellas sí fueron a afiliarse y ahora resulta que no.

Están haciendo lo mismo que el PRI y el PAN", grito una señora.

Por lo que a la fuerza abrieron el salón e ingresaron al recinto.

Se avisará al Comité Ejecutivo Nacional y se propondrá la elección hasta nuevo aviso. Foto: Mauricio Ortiz

En ese momento tomó la palabra Luis Armando Soriano Peregrino, integrante del Comité Ejecutivo Estatal y externo:

Por los compañeros que ingresaron de manera violenta, no es una manera, va en contra de los principios de Morena, y más por lo que se vive en la ciudad no abonemos a la violencia, por ese motivo queda cancelada la sesión de hoy", señaló.

Por lo que exhortó a evitar la violencia, y cancelando la sesión les comentó que fue porque no existían las condiciones de hacer la misma, ya que se perdió el derecho y al entrar por la fuerza quedó vulnerable la sesión.

Por lo que esto se avisará al Comité Ejecutivo Nacional y se propondrá la elección hasta nuevo aviso.

Se habló de manera extraoficial que el contingente era un grupo de choque.