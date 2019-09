Por ser un peligro, derribarán casa en Zona Centro de Irapuato

Irapuato.- Por representar peligro para la ciudadanía, una casa ubicada en la calle Galeana esquina con Ramos Arizpe en la Zona Centro será derrumbada en próximos días, señaló el director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar.

Indicó que el propietario de este inmueble no ha respondido a la petición que hizo la dependencia para demoler la vivienda, sin embargo, la ley los ampara, pues se encuentra en muy malas condiciones.

Por protocolo de seguridad, ya estamos buscando que nos dé un documento el área de Ordenamiento Territorial, que son los que autorizan. Vamos a demoler por seguridad, eso no puede quedarse así”, dijo.

Segoviano Tovar indicó que está vivienda se está “venciendo” con mayor rapidez que otras casas abandonadas en la Zona Centro, con muros que se están abombando de forma riesgosa.

Comentó que al estar cerca de una escuela primaria y de un preescolar, hace más urgente que la demuelan, pues han notado que padres de familia se recargan en las bardas a pesar de que está delimitada.

Es por seguridad, la ley de Protección Civil permite hacerlo, esta casa no está catalogada afortunadamente. Tenemos que mitigar rápido ese riesgo, no quiero que suceda algo (negativo) y se empiece a comentar que no estábamos haciendo nada”, dijo.