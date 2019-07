Por temor a multas, comerciantes evitan uso de bolsas de plástico

León.- Algunos comerciantes ya están evitando dar bolsas de plástico y termos de unicel luego de escuchar rumores de que se harían acreedores a una multa.

Negocios como tiendas de abarrotes y cocinas económicas, han recibido información sobre posibles sanciones por entregar su producto en bolsas o termos.

Cristina Ramírez cuenta con un negocio de alimentos en Jardines del Moral, pero desde hace un par de meses comenzó a buscar un plan B para que sus clientes se lleven la comida.

Clientes llevan su recipiente

Aunque declaró que ya hay clientes que llevan sus recipientes para apoyar con el medio ambiente, aún no encuentra la forma de no dar unicel y que no bajen las ventas.

En cuanto al rumor de una posible multa por parte de Medio Ambiente, hasta ayer no se había aplicado ninguna.

Tiendas de abarrotes de la colonia Valle del Real han comenzado a informar a sus clientes que son las últimas bolsas de plástico que dan y los invitan a llevar su mochila o bolsa de tela para llevarse sus productos.

Avisan ya no darán bolsas

Ya es el último paquete que tengo de bolsas, ya pasaron a decir que nos van a multar por dar tanta bolsa y pues está bien, así apoyamos al medio ambiente”, dijo Cristóbal García, comerciante.

Otros negocios ubicados en la colonia Barrio de Guadalupe ya tienen letreros donde anuncian que ya no dan bolsas y se disculpan por la molestia que puedan causar.

“Tenemos que pensar a futuro, por cosas tan chiquitas que compran y van a unas cuadras quieren bolsa que luego luego va a la basura”, dijo Martha Torres, otra comerciante.

No se ha aplicado multa

Por parte de la Dirección de Medio Ambiente se informó que por ahora no se ha aplicado ningún tipo de multa.

“No se puede multar debido a que todavía no está reglamentado, se está manejando a manera de recomendación, por lo tanto no es real la información”, informó Comunicación Social.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos