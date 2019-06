Por violencia, en un mes llega Guardia Nacional a Guanajuato

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció ayer que la primera transferencia de elementos a la Guardia Nacional (GN) se hará el 30 de junio y, de inmediato, esos efectivos reforzarán la seguridad en Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

“Y el día 30 de junio habrá un evento en el que se graduará la primera generación. Ese día el señor Presidente habrá de firmar el acuerdo de transferencia de elementos de la Policía Militar y Naval a la Guardia Nacional”.

Al término de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio de Protección Federal y la Comisión Nacional Contra las Adicciones, explicó que los nuevos guardias serán enviados a esas tres entidades por sus altos índices delictivos.

“Pero puedo adelantar que hay Estados prioritarios por su incidencia criminal, que son Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en estos Estados el despliegue habrá de ser prioritario y completo. Las primeras generaciones estarán asignados a esos estados”.

En las instalaciones del Servicio de Protección Federal, el Secretario adelantó que las siguientes generaciones, que se graduarán a mediados de septiembre y mediados de diciembre, irán a Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Guerrero.

He dicho, y lo reitero hoy, nuestro problema en el seguridad es el corto plazo porque no cuenta el Gobierno de la República, y no lo ha contado por décadas, con los elementos suficientes para cubrir a todo el País”.