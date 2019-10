Posesión del Estadio León la tiene Grupo Pachuca.- Marcelino Trejo

León.- Para Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de León, el Grupo Pachuca está en todo su derecho de no abandonar el Estadio León.

El Municipio fue notificado de que debe de ser entregado el estadio pero el poseedor no fue notificado, no fue invitado al juicio, y por lo tanto el Grupo Pachuca no debe de entregar el estadio. A esto le quedan muchos años todavía”, opinó.