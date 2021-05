Pospone el ISSSTE servicio de laboratorio

En el Hospital Regional del ISSSTE de León se pospuso el servicio de laboratorio hasta nuevo aviso.

Trabajadores de esta unidad médica señalaron que esto se debe a la falta de insumos porque el hospital no ha cumplido con el pago al proveedor que los surte.

Pablo Medina Sánchez, director del Hospital Regional del ISSSTE de León, aseguró que no hay desabasto de insumos y afirmó que no se suspendió el servicio sino que se pospuso para los pacientes de consulta externa desde el jueves de la semana pasada.

Está funcionando el laboratorio para pacientes hospitalizados, de urgencias y únicamente está en standby por el proceso de reorganización para la reapertura de algunos los servicios, porque tenemos más de un año de no dar una consulta digamos programada sino solamente las urgencias"

Medina dijo que probablemente esta organización dure de dos a tres semanas, y recalcó que todo es en función de la seguridad del paciente para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19.

No se suspendió el servicio, se pospuso para pacientes de consulta externa y fue el lunes de la semana pasada que empezamos a ver cómo estaba la situación y quizá ya de forma oficial fue el jueves o viernes que se pospuso", comentó.

Agregó que las áreas de oncología quirúrgica, oncología médica y todos los servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamientos como hemodiálisis nunca se suspendieron por la pandemia.

Sin embargo, el resto de las especialidades que se suspendieron ya se reanudan, "estamos organizando por eso es que las citas de laboratorio, se están dando de manera escalonada conforme los servicios están empezando a dar consulta. Esa es la razón", reiteró.

Por otro lado, una trabajadora del hospital, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, informó que la causa del problema es que el ISSSTE no ha pagado al proveedor de los insumos que son utilizados en el laboratorio.

Lo que yo sé es que no le han pagado al proveedor y no sabemos hasta cuándo habrá servicio, los estudios que el director dice que se hacen se realizan por fuera en otros hospitales o laboratorios, pero no sé en dónde", señaló.