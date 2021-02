Precandidato de Morena a alcaldía denuncia mal uso de su nombre

Irapuato.- El precandidato a la alcaldía de Irapuato por Morena, José Gutiérrez Gallardo, realizó una denuncia penal en materia electoral ante la Fiscalía Regional de Irapuato, por el uso de nombre en llamadas que se realizan a los ciudadanos en la madrugada.

Aguirre Gallardo, comentó que acudió a hacer la denuncia a la Fiscalía pues se están violentando los derechos de las personas al recibir llamadas en la madrugada, y esperan que con la denuncia se busque al responsable de quien esta robando la paz de los ciudadanos, así como también al hacer mal uso de su nombre en estas llamadas.

Mencionó que las llamadas pueden permear en una guerra sucia, pues en su partido que es Morena están en contra de ello y respeten la ley, por lo que van a hacer todo lo posible para que se respete tanto la ley como la voluntad de las personas.

Sobre todo que no los hostiguen, que no los lastimen, que no vulneren su privacidad, esto estaremos siempre en contra de ello y lo hago como un ciudadano responsable, porque están usando mi nombre malamente, ni siquiera he dado autorización a nadie y ni he propuesto a alguien por eso pido al Fiscal Carlos Zamarripa, que investiguen bien y den hasta el fondo por que no debe haber impunidad”, dijo.