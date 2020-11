Prefieren reducir aforos a cancelar eventos por Covid-19

León.- La Industria de Reservación y Servicios de Alimentos (IRySA) se dijo a favor de reducir los aforos para eventos sociales y empresariales, además de exigir sanciones más fuertes para los establecimientos que no cumplan con las disposiciones de salud.

Este lunes, el Semáforo Estatal para la Reactivación Económica cambia a “naranja con alerta”, y permanecerá así hasta el 7 de diciembre.

Respecto a la capacidad permitida de asistentes a eventos sociales y empresariales para evitar más contagios, Christian Torres dijo que es buena medida para reducir los contagios.

Lo que seguimos pidiendo es que no se cierren los negocios, que no se cancelen más eventos, y como consecuencia de ello pues no queda de otra más que reducir los aforos.