Prefieren tianguistas del Carro Verde ganar poco a cerrar

León, Guanajuato.- Pese a la contingencia por el coronavirus, al menos la mitad de los comerciantes del tianguis del Carro Verde se resisten a dejar de poner sus puestos y sacar lo poco que se pueda.

El delegado de una de las secciones, Enrique Cervantes, dijo que al menos él ha contabilizado que de 220 puestos, apenas están unos 100, pues con lo que se está vendiendo para algunos no vale la pena ni gastar en trasladarse.

“El tianguis no digo que esté vacío pero tampoco está lleno, las ventas han caído yo creo que un 80%.

Desgraciadamente la gente obrera es la que nos compra aquí, si la descansan no tiene ahorita para comprar, se preocupan más bien por llevar de comer a sus casas y está canijo, no hay dinero”, expresó.

Pero aunque sean menos comerciantes los que se instalan, el representante de éstos, enfatizó que están trabajando en conjunto con la Dirección de Comercio y Consumo, para tomar las medidas necesarias, que eviten un posible contagio.

Entre estas medidas están tomar una distancia de metro y medio entre cada puesto, el que todos tengan gel antibacterial, cubrebocas y en casos como el de la venta de ropa, colgarla solamente en la parte de atrás de los puestos, así como llevar menos.

Y respecto a las medidas que están tomando las personas que aún asisten a comprar, AM pudo comprobar que la mayoría porta cubrebocas, sin embargo no se respeta tanto aspectos como la sana distancia o acudir solamente una persona por familia.

Y aunque el Municipio había dicho que ante el avance de la contingencia sanitaria, solamente podrían seguir vendiendo aquellos que ofrezcan alimentos o artículos de primera necesidad, aseguró que hasta el momento no les han notificado nada.

Vamos a seguir trabajando hasta el día que se pueda, cuando ya no se pueda no lo hacemos, cuando ya se llegue a esos extremos mejor paramos todo el tianguis, porque no nos convendría a nosotros”, apuntó.