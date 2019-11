Preocupa a León recorte presupuestal para el 2020

León.- Con preocupación es como León recibe la aprobación del Presupuesto Federal 2020, así lo enfatizó el alcalde, Héctor López Santillana, que prevé nuevos recortes para temas que considera fundamentales como lo son: seguridad, salud, educación y el campo, entre otros.

El Primer Edil comentó que la federación cada vez les exige más responsabilidades a los gobiernos municipales; no obstante, esto no va a acompañado de un mayor apoyo económico y aunado a los recortes que se aplicaron en 2019, los recursos que reciben cada vez tienen más candados que dificultan su uso.

"La verdad es que vemos este presupuesto con preocupación. Yo lo he expresado en foros públicos, se lo he expresado a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Economía, se lo he expresado a los diferentes representantes del Gobierno Federal".

Nos están exigiendo cada vez mayores responsabilidades a los Ayuntamientos, pero por otro lado estamos observando que se están canalizando los recursos a las prioridades fijadas desde el centro por el Gobierno Federal y por el otro lado los recurso que tenemos cada vez no los dejan más etiquetados, más rígidos y menos posibles para usarlos en la necesidad de la gente”, dijo.

López Santillana detalló que para obtener más recursos se incluyó el aumento de algunos impuestos dentro de la Ley de Ingresos del municipio. Sin embargo, aseguró que los incrementos se le van a aplicar a los ciudadanos de mayor nivel adquisitivo y no van a afectar a la población de bajos recursos.