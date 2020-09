Preocupa a Observatorio Ciudadano de León se normalice la violencia

León, Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano de León (OCL) urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se pongan a trabajar para poner freno a la violencia en la ciudad.

“El Observatorio ve con preocupación que se normalicen estas acciones y que el discurso que prevalezca sea que ‘es entre ellos’ y no necesariamente es así.”

Para el Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) la exigencia es que haya un combate frontal al crimen organizado que es origen de esta violencia.

“No es una percepción ni un dicho, el crimen organizado está llegando a las entrañas de los espacios ciudadanos y que la Federación no está viendo.”

Vemos una figura muy desdibujada, no vemos esa fuerza de la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato, de la mano con la Guardia Nacional y todas las autoridades federales, y asuman la responsabilidad que les compete”, dijo.

La Presidenta del OCL pidió al ‘súper delegado’ federal, Mauricio Hernández Núñez, así como a los legisladores locales y federales, que sean los interlocutores de los ciudadanos ante las autoridades para exigir resultados frente a la violencia.

Me queda claro que la Federación no ha tomado su parte, no ha dado muestra de una claridad ni de proyecto de seguridad ni de una estrategia específica para el caso de Guanajuato. La ausencia de la Federación genera un desconcierto y preocupación y una demanda por atender este problema del crimen organizado”.