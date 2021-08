Preocupa a Economía desabasto de agua

Guanajuato.- El desabasto de agua existente en Guanajuato es preocupante para el ciudadano y el sector de los agroalimentos, el segundo con mejores números en exportación.

El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, expresó que se trata de un sector que debe cuidar, proteger e impulsar y su columna vertebral es el agua.

No me preocupa tanto la industria de la producción, consume poca agua, la que consume más agua es la agricultura, casi el 80 y tantos por ciento del monto del agua que se utiliza en Guanajuato, y me preocupa por el ciudadano guanajuatense”.