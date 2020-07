Preocupa a activistas que impunidad predomine en Guanajuato

La impunidad al igual que los homicidios dolosos están predominando en Guanajuato y en el país, señaló Irene Tello Arista, directora de la organización Impunidad Cero.

El 40% de las sentencias en el país son menores a 3 años, es decir, por delitos menores.

Y por la cantidad de homicidios dolosos que ocurren en Guanajuato y la impunidad que tenemos también en este delito, lo que podemos ver es que no se está usando el sistema penal para atrapar a las personas que están cometiendo los delitos que más afectan al estado y así lo vemos en muchos otros estados”, indicó.

Subrayó que algo que evidencia esta situación es que el 40% de las sentencias en todo el país son de menos de 3 años.

“Esto quiere decir que muchas de las procuradurías, y fiscalías en lugar de estar persiguiendo y sancionando a las personas que cometen los delitos que más impactan, están persiguiendo y sancionando otros delitos como robos. Y no es que estos no sean graves pero estando en un estado como Guanajuato donde hay tal nivel de impunidad y violencia en un delito tan grave como el homicidio doloso, lo que estamos viendo es que nos dan atole con el dedo”, explicó.

Detalló que en el caso de Guanajuato hay 6 mil 416 personas reclusas, de estas 6 mil 130 por fuero común y 286 por delitos federales.

Homicidio de mujeres

Respecto al caso específico de homicidios de mujeres, Irene Tello puntualizó que todos deben ser abordados desde un inicio con perspectiva de género, dejando que la investigación determine si fue feminicidio o no.

Si desde el inicio no se tiene perspectiva de género, es mucho más probable que no puedan determinar si fue cometido por motivo de género y el tema de la violencia contra las mujeres es un tema muy complejo en el que intervienen muchísimos factores, creo que tenemos que voltear a ver lo que está pasando con la violencia familiar en todo el país”, anotó.

Prisión preventiva oficiosa

Finalmente Irene Tello alertó que las reformas en torno a la prisión preventiva oficiosa que discuten los legisladores y que probablemente queden aprobadas este miércoles, afectará gravemente a las mujeres. Además subrayó que esta no ha ayudado a combatir delitos como el homicidio doloso y otros delitos.

“Nos dimos a la tarea de analizar cómo está afectando esta medida de prisión preventiva y lo que nos dimos cuenta que afecta particularmente a las mujeres, si vemos cómo está la población penitenciaria en el país que la conforman 210 mil a junio de 2020, nos damos cuenta que el 40% no tiene una sentencia, esto es gravísimo ni siquiera sabemos si son culpables y si analizamos por sexo la situación es más grave para nosotras porque 50% de las mujeres que están en prisión no tienen una sentencia”, expuso.

Precisó que en el caso de Guanajuato entre la población reclusa hay 248 mujeres y 6 mil 168 hombres reclusos.

Y aseguró que de enero a junio de este año los números de mujeres sin sentencia siguen aumentando, más que de los hombres.

“Al final lo que necesitamos es que haya mejor investigación en las procuradurías y fiscalías, por más que quieran cambiar las leyes, si las procuradurías y fiscalías no cambian sus métodos de investigación, si no se coordinan mejor con las policías municipales, estatales y federales, no vamos a poder hacer frente a la ola de incidencia delictiva, ni en la impunidad”, concluyó.

