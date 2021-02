Preocupa a alcaldesa Elvira Paniagua no llegar a meta salarial para policías

Celaya.- Ante el hecho de que los recursos del Fortaseg han desaparecido, lo que le preocupa a la alcaldesa Elvira Paniagua es no llegar a la meta salarial que se propuso a policías.

Hoy ya no contamos con eso, sin embargo el que hayamos hecho ajustes salariales al equipo de seguridad, eso ya es una responsabilidad que asumimos con y sin el propio Fortaseg. Mi objetivo es no recortar ningún programa y mi intención es dejar finanzas sanas como Municipio y estoy haciendo todo lo que me toca para que así sea y no estar castigando a los programas”, señaló.