Preocupa a empresarios que Irapuato sea la sexta ciudad más violenta del mundo

Irapuato.- Que Irapuato sea considerada como la sexta ciudad más violenta del mundo es un signo de alarma y se debe trabajar para cambiar la realidad actual, indicaron políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., publicó un estudio donde se muestran las 50 ciudades más violentas en el mundo, en donde Irapuato aparece en la sexta posición y el municipio de Celaya en el puesto 32.

Karen Guerra Ramírez, coordinadora de la Fracción del PRI en el Ayuntamiento de Irapuato señaló que los resultados de este tipo de análisis son alarmantes y reflejan las cifras que las propias instituciones gubernamentales contabilizan.

Refirió que esta situación de inseguridad y violencia ha obligado a los comercios a modificar horarios o incluso han cerrado y la ciudadanía ha cambiado su vida social, además de realizar sus actividades con recelo.

La gente no percibe un Irapuato seguro, tenemos que hacernos responsables, no ayudamos en nada al negar la situación, en decir que no es verdad”, enfatizó.