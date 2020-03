Preocupa futuro de guarderías ante menor asistencia de niños por COVID-19

León, Guanajuato.- Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, a las dueñas de guarderías, estancias infantiles y ludotecas en Guanajuato les preocupa el futuro de estos espacios, pues ya ha bajado hasta un 70% la asistencia de niños y, por ende, el pago de los padres de familia.

Y es un dinero que no se va a recuperar porque al no dar el servicio, pues obviamente los papás no van a pagar cuotas”, apuntó Laura Hermosillo Espinoza, presidenta de la Asociación Guanajuatense de Guarderías y Preescolares.