Preocupa inseguridad a comunidad extranjera que reside en Guanajuato

León.- La inseguridad que ha repuntado en el Estado preocupa a los extranjeros que radican aquí, así lo señalaron algunos de ellos que estuvieron participando en la Romería de la Raza.

Olga Lucía Trujillo, de origen colombiano, dijo ver la situación muy complicada.

De un tiempo para acá el estado de Guanajuato ha estado terriblemente mal y nosotros nos hemos visto afectados, porque yo sé que hay y tenemos muchos connacionales como les pasa a los mexicanos en Estados Unidos y otros lados, que desafortunadamente están cometiendo ilícitos o haciendo fechorías, pero con eso catalogan o estigmatizan a todos los colombianos y nos están tratando mal, no debería ser así”, expresó.

En este sentido, exhortó a las autoridades gubernamentales a dar trato justo a su comunidad.

De la comunidad alemana, la cónsul honoraria zona bajío, Mónica Von Allwörden de Orozco, señaló que es complicado opinar del tema en estos momentos; sin embargo, reconoció que también padecen de la inseguridad.

Espero que puedan mejorarla día con día, todos padecemos el mismo problema, no solamente la comunidad alemana, también la comunidad japonesa, los mismos mexicanos, todos pedimos que pronto pueda ir mejorando esta situación”, indicó.

Y en lo que respecta a los venezolanos, José Acosta expresó que él percibe que la violencia en Guanajuato se debe a una guerra de delincuentes, que solamente los afecta a ellos.

Y Venezuela ahorita es un techo muy alto en ese tema, hay mucha inseguridad, la verdad es que nos sentimos mejor acá, de repente el leonés ve otra realidad, pero nosotros lo comparamos con nuestra tierra y estamos muy bien aquí. Allá no puedes salir después de las 8 de la noche, aquí luego voy al Oxxo después de las 11 y no me preocupo”.