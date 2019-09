Preocupa la ley de amnistía a legisladora María del Pilar

León.- La Ley de Amnistía que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados tiene aspectos preocupantes y se revisará bajo un procedimiento de Parlamento Abierto.

Así lo señaló la legisladora federal leonesa por el PAN, Ma. del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia en donde habrá de dictaminarse la iniciativa.

Enlistó que hay tres temas que percibe con preocupación: el de legislador sobre delitos que corresponden al orden local y no federal; que hay un artículo transitorio para que las legislaturas de los estados repliquen una legislación en la materia; así como tener en cuenta el derecho y la opinión de las víctimas del delito pues es una disposición que les afecta.

No tenemos competencias para establecer una regulación que impacte en lo que corresponde a los congresos locales y a cada entidad, hay que tener cuidado”, expuso.

La iniciativa contempla la amnistía a las personas que no sean reincidentes en delitos como: aborto; delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad obligados por algún familiar o miembro del crimen organizado; delito de robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión; delito de sedición; cualquier delito cometido por indígenas que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado.

No contempla a quienes hayan atendido contra la vida o integridad, quienes hayan cometido secuestro, ni para quienes hayan empleado un arma de fuego para cometer un delito.

Además sólo es aplicable a delitos que se cometieron antes.

Hay tópicos de la propuesta que corresponde más al orden local que al federal, el robo a casa-habitación por ejemplo que ha sido de lo más debatido en las redes sociales, o el tema de narcomenudeo donde son las fiscalías locales las que persiguen este delito.

Y otro tema es revisar si no se está enviando un mensaje de impunidad y yo diría también que no se está escuchando a las víctimas de esos delitos, ¿por qué en robo a casa cuando hay una incidencia a la alza?, ¿cómo se fija la cuantía?, una cosa es que no haya excesos por un robo para poder alimentarse pero para muchos eso representa su patrimonio”, anotó.

Además habrá que revisar todo el sistema penitenciario para generar incentivos para que haya una verdadera reinserción social, pues hoy ese modelo ha probado su fracaso.

Tenemos que conocer la intencionalidad que tiene el Ejecutivo con esa propuesta y como Legislativo ser cuidados si se acepta o no esa amnistía, si es solución a problema”, dijo.

Se acordó con la Comisión de Gobernación llevar a cabo una serie de audiencias públicas y de Parlamento Abierto para que todos opinen y que se publicará la próxima semana. El compromiso, dijo, es realizar un análisis a fondo para construir un dictamen con consenso.

