León, Guanajuato.- El diputado federal y doctor Ector Jaime Ramírez Barba, afirmó que él sí está de acuerdo con el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, por la salud mental de los niños, más que por el aprendizaje.

Yo estoy a favor del regreso a clases por la salud mental de los niños, no tanto por el aprendizaje, porque en las pruebas México siempre se ha caracterizado por índices bajos ”.

Y es que dijo que se debe de escuchar a los Secretarios de Salud de los Estado, porque desde la calle de Lieja en la Ciudad de México, donde se encuentran las oficinas centrales de la Secretaría de Salud Federal, no se pueden tomar decisiones, sino que se debe hacer desde lo local.

“Deben tomarse medidas desde lo local, saber cómo va esta pandemia, información que no ha sido mencionada”, señaló el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Podemos saber que hace más de un año hubo municipios que quedaron prácticamente inmovilizados por el temor de lo que estaba ocurriendo.

Hoy, si tú tienes pruebas, se puede saber cuántos municipios tienen actividad y riesgo. “Si tú estás en un municipio donde hay índice de contagios, hay adultos mayores en las casa porque la gente no se ha querido vacunarse ahí si hay un riesgo alto de contagiarse.

“En cambio, ahora, los papás están vacunados, los niños pueden tener la indicación del uso de cubrebocas, entonces no hay razón para no regresar a clases. Y es que a cada municipio lo conocen desde Tierra Blanca y no desde (la calle) Lieja. Debe ser desde lo local”.

Aunque criticó que el Gobierno Federal que no tiene indicadores certeros, porque hay muchos estados en semáforo rojo y aún así se dio la orden de regresar a clases.

pero señaló que si los padres de familia deciden, por esa razón, o porque el semáforo esté en amarillo, no manden a sus hijos a la escuela.

La salud es el punto de encuentro entre el niño y sus tutores”, concluyó.

