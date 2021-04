Prepara la UG protocolos especiales para volver a clases presenciales

León, Gto.- A través del programa integral de retorno gradual a las actividades universitarias presenciales, la Universidad de Guanajuato (UG) alista su retorno a las aulas.

Así lo informó Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la UG, quien aclaró que la máxima casa de estudios todavía no define una fecha para que los cerca de 43 mil 600 alumnos que tiene en toda la entidad regresen a los cuatro campus universitarios y a las 11 escuelas preparatorias.

Al preguntarle si la UG se sumará a la prueba piloto de la Secretaría de Educación de Guanajuato para el regreso a clases presenciales dijo que será mejor reforzar las medidas, por lo que no confirmó la participación de la institución.

“¿Cuándo regresar? Todo dependerá no de la universidad, sino de las condiciones de salud que se den en el estado y el programa nacional de vacunación contra COVID-19”.

“Estamos conscientes de que para muchas familias implica un costo el que sus hijos se muevan de un municipio a otro para concluir o continuar con sus estudios y en esa medida también estamos trabajando en el programa”, apuntó.

Asimismo, señaló que una vez que los órganos colegiados de la UG definan la fecha del regreso a clases presenciales se informará con anticipación para que los estudiantes que radican en otros municipios tengan oportunidad de buscar un lugar donde habitar.

O bien quienes tengan una condición de salud complicada cuenten con la información necesaria para decidir si continúan estudiando desde su casa.

Solicita vacunas al Gobierno Federal

Respecto al anuncio de la Federación sobre vacunar contra COVID-19 al personal docente de Guanajuato a principios de mayo, Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la UG, sostuvo que cuentan con una plantilla de alrededor de tres mil 200 maestros y que ya enviaron una solicitud de vacunas para sus profesores a la Secretaría de Salud Federal.

Sin embargo señaló que, a la fecha, la Universidad de Guanajuato no ha recibido ninguna notificación de que esto vaya a suceder.

“Confiamos entrar pronto en este esquema de vacunación, si es así tendríamos una mayor confianza del retorno a las actividades presenciales”, dijo.

Explicó que la UG trabaja en protocolos para cada uno de los 217 programas educativos que tiene y en un diagnóstico de las condiciones de la distribución de los espacios y de la infraestructura de las 72 sedes distribuidas en 13 municipios.

“Esto para determinar qué actividades pueden entrar en esta parte progresiva de retorno y que tendrán que realizarse de manera híbrida pensando en privilegiar la salud de los estudiantes y de la comunidad universitaria.

La institución, preocupada por este retorno, ha generado protocolos para todos los espacios y en lineamientos para el desarrollo de eventos presenciales, estos se pueden revisar en la página https://www.ugto.mx/ donde la información se actualiza de manera constante”, finalizó.