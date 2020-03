Preparan contrapropuesta para recolectores independientes de basura

Irapuato.- Tras evaluar la propuesta entregada por recolectores de basura independientes, el secretario del Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, indicó que se prepara una contrapropuesta, que no incluye bajar el costo por depositar basura en el tiradero municipal.

Indicó que evalúan una forma de bajar el costo de depósito de basura, sin embargo, no se podría bajar hasta mil 780 pesos como propusieron los recolectores, al recordar que a inicios del año los miembros del cabildo aprobaron las Disposiciones Administrativas, en la que se señala el aumento a la cuota de 55 a 75 pesos por kilo de basura.

No podemos hablar de esas cantidades porque las Disposiciones Administrativas son muy puntuales en ese sentido y lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento, no podemos decir te voy a quitar o te voy a dejar de cobrar, tenemos que buscar otra alternativa que sea viable, que sea legal y que sea apetecible para todos”

Alcántara Torres dijo que la propuesta de los recolectores independientes incluyó también aspectos el respeto a la dignidad humana de la persona y que no exista persecución sistemática por parte de los elementos de Tránsito Municipal, acciones que aseguró no se han dado.

Dijo que los recolectores tienen derecho a sacar su licencia Tipo C, pues no se ha negado la expedición de estas, sin embargo, si no se aprueba el examen de especialización no se les otorgará.

Necesariamente tendremos que ajustar, lo que sí puedo decir es que hay una buena oportunidad para que se puedan dirimir las diferencias, todo dentro del marco de la legalidad"

Asimismo, señaló que la próxima semana platicará el tema con el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, para mostrar la contrapropuesta y dar una respuesta final a los recolectores independientes.