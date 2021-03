Preparan lista de papás ‘desobligados’

León, Guanajuato.- Dentro de poco el Estado creará una lista donde serán inscritos todos los padres que no mantienen a sus hijos.

Este Registro Estatal de Deudores Alimentarios será parte del Registro Público de la Propiedad del Estado.

Esto es para saber que existe una obligación de dar alimentos. Esto sería importante porque si se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, ahí dice qué propiedades tiene y no puede resultar que lo vendió o lo donó”, explicó la diputada Cristina Márquez Alcalá.

Ella es presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, instancia que ayer ordenó la elaboración del dictamen aprobatorio para crear dicho registro, a partir de una iniciativa de reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por el PAN.

En entrevista con AM, Cristina Márquez aclaró que la inscripción tendrá que partir de una resolución judicial, tiene que haber un proceso de por medio, y en la sentencia se tendrá que ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

“En el Registro Público de la Propiedad había un apartado específico del registro de deudores alimentarios y se tendrá que cuidar a través de los mecanismos de protección de datos personales.

“Es una obligación que debe de estar cubierta que se puedan dar alimentos, que son: medicinas, asistencia, educación.

El objetivo es que a través de este registro se puede establecer protecciones a las mamás y a los hijos, y conocer los padres que no participen en el sostenimiento de los hijos”, explicó.

Aclaró que el registro no es para consulta, sino para blindar que no haya una acción del deudor para que no evada esa responsabilidad.

“Ya tenemos elementos para que antes de venderlo (el bien) tendrá que dejar garantizadas las obligaciones alimenticias”, dijo la diputada.

Anticipó que el próximo martes en la comisión se aprobará el dictamen definitivo.