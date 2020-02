Preparan reunión entre Airbnb y familiares de muertos en explosión

Guanajuato capital.- Los representantes de la plataforma Airbnb tendrán una reunión con autoridades y familiares de las víctimas que murieron en la explosión de una casa en Guanajuato capital.

Luego de que los familiares de las víctimas del suceso en Guanajuato capital hicieran pública la negativa para otorgar la indemnización, el diputado local Miguel Ángel Salim Alle gestionó una reunión tanto con los afectados como con la plataforma.

El jueves pasado el diputado panista tuvo una reunión con los familiares de Marcela Villarreal Segura de 23 años y originaria de Saltillo y Elías Ascary Marún Plascencia, de 22 años y originario de San Francisco del Rincón. Ambos jóvenes fallecieron en el accidente.

El diputado compartió con AM que recibió a las familias en el Congreso del Estado y afirmó que junto con la diputada Libia Denisse Muñoz Ledo se hizo el compromiso de dar el seguimiento y acompañamiento a las familias durante el caso.

Ahora resulta que no hay ni un solo responsable, ni los propietarios de la casa ni Airbnb, eso no puede ser posible. Al día de hoy no ha habido justicia para las familias y es lo que están reclamando ellos”, comentó.