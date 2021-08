León, Guanajuato.- No es una decisión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni tampoco es un castigo el dejar a León fuera del proyecto de la presa El Zapotillo, es un asunto de derechos humanos y de consulta con la gente, opinó la senadora leonesa por Morena, Antares Vázquez Alatorre.

"Simplemente él (Andrés Manuel López Obrador) es el primer presidente de la República que va a dialogar con los pueblos que están en este litigio desde hace mucho tiempo y se inclina a favorecer lo que ellos dicen porque tienen sus derechos”, dijo.

No es un asunto político, es un asunto de derechos y de consulta con la gente. Yo quisiera ver a los leoneses que hoy reclaman, porque no son todos, son los políticos, quisiera ver que les inunden a ellos sus casas, quisiera ver qué dirían", manifestó.

La senadora señaló que tras la visita del presidente AMLO a Temacapulín, en el estado de Jalisco, han surgido una serie de reacciones queriendo politizar un tema que no es político sino una herencia de hace muchos años que pretenden anteponer los derechos humanos de unos sobre los derechos humanos de otros.

"El presidente (AMLO) acudió a consultar a la población, a pobladores que tradicionalmente han sido desdeñados durante años porque este tema de El Zapotillo no es nuevo sino que tiene ya por lo menos 15 años de discusión y que los pobladores no han sido escuchados ni consultados…

Es algo respetable que puede no gustarle a muchos pero no es una decisión de López Obrador como dicen, porque por ahí andan diciendo que castigó a León. Estos panistas con sus mentiras típicas, no es ninguna cuestión de castigo, yo creo que a nadie aquí en León nos gustaría que vinieran a inundarnos donde vivimos", recalcó.