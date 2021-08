León, Guanajuato.- Son 196 millones de pesos los que ha invertido en los últimos años el Gobierno del Estado y el del Municipio de León en estudios y proyectos para la presa El Zapotillo, informó Francisco García, director de la Comisión Estatal del Agua.

Precisó que una parte de ese dinero se fue a fideicomisos para pagar afectaciones de Jalisco y de León, es decir, ya se pagaron tierras. “Son 196 millones pagados en diferentes contratos, estudios y proyectos”, señaló.

Informó que León ha hecho infraestructura, pago de tierras, modificación de sus redes primarias, porque estaba esperando tomar el agua de la presa El Zapotillo.

De concretarse anuncio de AMLO sobre El Zapotillo se tendría que solicitar indemnización

“La afectación económica también es muy importante. La afectación no sólo será por el agua que dejará de llegar a León, sino además por el gasto económico que se ha realizado por parte de los gobiernos estatales y municipales en este proyecto.”

“Se han invertido en el municipio de León cientos de millones de pesos en este proyecto. La afectación económica es muy grande.”

“Si se trata en la litis, tendríamos que solicitar una indemnización”, advirtió.

Es decir, en caso de que se concretara el anuncio de Andrés Manuel López Obrador hecho el 14 de agosto en el sentido de que no se dotará de agua a León de la presa El Zapotillo para no inundar a los tres pueblos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tanto el Gobierno del Estado como el de León tendrían que solicitar al Gobierno Federal que les paguen ese dinero invertido y que ya no recuperarían porque ya no habría acueducto a León.

