Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no ha recibido respuesta a la petición de audiencia que hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para conocer las razones por las que no se otorgaría agua de la Presa El Zapotillo a León y discutir posibles soluciones para la ciudad.

LEE TAMBIÉN: Plantea presa en Sierra de Lobos como alternativa para El Zapotillo

El Ejecutivo acudió al informe de actividades de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) y ahí convocó a los ciudadanos a unirse para pedir explicaciones y soluciones al Gobierno Federal.

“Hoy enfrentamos nuevamente una decisión unilateral del Gobierno Federal, ignorando acuerdos ya tomados, decretos legales, derechos legales que tiene Guanajuato sobre el agua de la Presa del Zapotillo. La convocatoria es a unirnos como guanajuatenses para que el Gobierno Federal nos escuche y nos explique la toma de estas decisiones, pero también que nos ofrezca soluciones viables para atender un tema fundamental”, señaló en su intervención durante el informe de los legisladores.

LEE TAMBIÉN: Amenaza Diego Sinhue con no dar agua al Lago de Chapala

Luego en entrevista, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez informó que no ha recibido respuesta a la reunión que solicitó al presidente, pero también dejó claro que no se ha negado un encuentro.

“Seguiremos insistiendo con el presidente (AMLO). Hasta ahorita no me ha negado la cita, no me han dicho que no. Hemos estado en contacto con su secretario particular, hemos mandado cartas. Están revisando la agenda y no me han dado fecha. Están los mecanismos institucionales de comunicación. Seguiré esperando la fecha”, sostuvo.

‘No queremos quitarle agua a Jalisco’

El gobernador de Guanajuato aseguró que no hay intención de cortarle agua a Jalisco; sin embargo, aclaró que el decreto vigente establece el intercambio de agua de la presa Solís por agua del Zapotillo y sin acuerdo “no hay obligación”.

“Esas son las cosas que queremos platicar con la presidencia de la República porque todo deviene de un decreto presidencial del 95 donde hay un decreto que nosotros a la Solís y ellos (enviarían agua) a nosotros del Zapotillo, pero si no hay acuerdos no habrá derechos de decir ‘no va haber agua’, pues tampoco habrá obligaciones. Ahorita es una declaración del presidente. Legalmente y jurídicamente está el decreto. Entendemos la fuerza la cual que lo diga el presidente, pero jurídicamente tendría que darse muchos pasos y creo que es ahí donde tenemos que revisar muchas aristas”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Ven viable aprovechar agua de la presa Solís para sustituir El Zapotillo

Subrayó que hay una gran cantidad de recursos invertidos en el proyecto por parte del Gobierno del Estado, del municipio y el cumplimiento de un acuerdo que ha cumplido la entidad para apoyar con el estrés hídrico en Chapala.

“Nosotros no queremos quitarle agua a Jalisco, queremos agua para Guanajuato. Esa es una parte importante y que se entienda: nuestro tema no es con Jalisco, tenemos la necesidad. Guadalajara y los Altos de Jalisco también padecen lo mismo que nosotros; queremos que Guanajuato tenga agua”, subrayó.

Rodríguez Vallejo afirmó que León ha hecho la tarea respecto al cuidado del agua, ya que los ciudadanos consumen la misma cantidad de agua que hace 20 años a pesar de que se ha multiplicado la población. En promedio, cada persona gasta 134 litros diarios de agua, el promedio nacional es de 290 litros y en Guadalajara 230 litros diarios por persona.

“Somos el municipio que menos consume agua por persona en promedio, el que menos deudas tiene, el que más factura, el que más trata el agua, el que más hace la tarea, entonces ver qué cosas más reales para tener agua en León en los próximo años”, específico.

Sin embargo, el gobernador dijo que la ciudad tiene un gran estrés hídrico y una sobreexplotación de sus pozos, por ello la necesidad del proyecto El Zapotillo, pues es necesario que por los mantos acuíferos en León pudieran recuperarse por los menos 25 años para poder volver abastecer a la ciudad.

“Guanajuato ha hecho la tarea, ha atendido y aportado. Hemos apartado líneas de crédito, hemos reunido estudios, hemos abonado al diálogo, hemos sido respetuoso con otros estados, hemos tenido un diálogo con Jalisco, hemos ahorrado agua, hemos hecho mejoras en nuestras líneas para no desperdiciarla y de repente esta decisión unilateral….sí es un poco frustrante para Guanajuato porque aparte se han dicho muchas mentiras, porque ni es para la industria ni es para otra cosa, es para tomar agua de sus llaves en varias colonias de León, es un derecho humano”, lamentó.

Finalmente, reiteró que no hay un conflicto con el estado de Jalisco, aseguró que hay diálogo con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez

“Jalisco está haciendo su tarea, el tema no es con Jalisco y que quede claro, es revisar qué opciones hay para León y por qué se tomó esta decisión”.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos